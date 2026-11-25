Noa Lang heeft dinsdagavond opnieuw van zich laten horen bij Napoli. De voormalige aanvaller van Club Brugge scoorde een prachtig doelpunt tegen Manchester City, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Na afloop ging het echter vooral over zijn bijzondere band met Kevin De Bruyne.

De twee ploegmaats kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Dat geldt niet alleen op het voetbalveld, maar ook daarbuiten. Lang vertelde openlijk hoe hecht hun vriendschap ondertussen geworden is.

Lang spreekt vol bewondering over De Bruyne

"Hij is m'n mattie, zoals we zeggen", vertelde Lang na afloop aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb een goede band met Kevin, buiten het veld ook. We trekken veel met elkaar op, de families trekken veel met elkaar op, de kinderen spelen veel met elkaar."

De Nederlander heeft bovendien bijzonder veel bewondering voor de carrière van de Rode Duivel. "Kevin is natuurlijk een voetballegende. Het is een eer voor mij om met hem te spelen. We hebben een hele goeie klik", benadrukte Lang.

Lang baalt ondanks prachtig doelpunt

Ook over zijn eigen prestaties bij Napoli is Lang tevreden. De aanvaller voelt dat hij dit seizoen steeds meer vertrouwen krijgt van zijn trainer. Tegen Manchester City bewees hij dat met een knappe volley in de 76e minuut, waarmee hij Napoli opnieuw op voorsprong bracht.

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Toch overheerste na afloop ook de teleurstelling. Manchester City maakte in de slotfase nog gelijk. "Ik krijg veel vertrouwen van de coach en ben goed op dreef dit seizoen. Zeker in vergelijking met vorig jaar. Alleen mag er nog wat meer rendement zijn", aldus Lang. "Ik baal er een beetje van dat mijn goal geen zege opgeleverd heeft, maar deze prestatie is sowieso een boost voor het team."