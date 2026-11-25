Carlos Forbs heeft zich uitgesproken over een opvallend verhaal rond Cristiano Ronaldo en de Portugese nationale ploeg. De aanvaller van Club Brugge zou door bondscoach Jorge Jesus onder druk zijn gezet om het rugnummer 7 van Ronaldo over te nemen. Volgens Forbs klopt daar echter helemaal niets van.

De 22-jarige Portugees maakte vorige week zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg in de Nations League. Opvallend genoeg vierde hij die treffer nauwelijks. Dat leidde tot vragen over zijn relatie met de bondscoach, maar volgens Forbs had zijn ingetogen reactie daar niets mee te maken.

Forbs haalt opvallend verhaal onderuit

In een interview met Het Nieuwsblad wordt Forbs geconfronteerd met de berichten dat Jorge Jesus hem zou hebben gedwongen om het iconische rugnummer van Ronaldo te dragen. De bondscoach zou zelfs hebben gedreigd hem uit de selectie te zetten. De Brugse aanvaller reageert bijzonder duidelijk. "Fake news. Ik heb dat zogezegd aan een Portugese krant verteld, maar het klopt niet."

Sterker nog, Forbs beschouwt het als een grote eer om met het nummer van zijn idool te spelen. "Ik vind het een eer om het te mogen dragen. Het was trouwens niet de eerste keer. Bij mijn eerste selectie vorig jaar kreeg ik het ook", vertelt hij. Ronaldo was destijds geschorst, waardoor zijn beroemde rugnummer beschikbaar was.

Cristiano Ronaldo stuurde persoonlijk bericht

Forbs heeft bovendien bijzonder mooie herinneringen aan zijn ontmoetingen met Ronaldo. Na zijn debuut bij Portugal nam hij zelf contact op met de superster. "Ik had hem toen gestuurd dat het een plezier was om de kleedkamer met hem te delen. Ik dacht niet dat hij zou antwoorden, maar hij wenste me succes. Dat siert hem", vertelt de aanvaller.

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Veel contact is er sindsdien niet meer geweest, maar zijn bewondering voor Ronaldo is onverminderd groot. "Hij blijft een van mijn idolen. Zelfs nu hij in Saudi-Arabië zit, kijk ik nog naar zijn wedstrijden." Van enige wrevel over het rugnummer lijkt bij Forbs dus geen sprake. Integendeel, de aanvaller van Club Brugge is vooral trots dat hij in de voetsporen van zijn grote voorbeeld mag treden.