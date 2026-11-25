Club Brugge ontvangt woensdagavond Liverpool in de Champions League, maar de 'voormatch' is alvast goed en winnend afgesloten door blauw-zwart. Door de 4-3 zege tegen Liverpool zijn ze nu ook al zeker van de volgende ronde.

Enkele uren voor de topaffiche in het Jan Breydelstadion namen de U19-ploegen van beide clubs het tegen elkaar op in de UEFA Youth League. Club NXT trok na een bijzonder spectaculaire wedstrijd met 4-3 aan het langste eind.

Club Brugge maakt indruk met 10 op 15 in Youth League

Club NXT telt nu tien punten na vijf speeldagen en doet daarmee een uitstekende zaak in de stand van de Youth League. Ze zijn zelfs nu al zeker van de volgende ronde in die Youth League, want uit de top-22 kunnen ze niet meer zakken.

Op de laatste speeldag kunnen ze tegen Napoli nog een extra goede zaak doen - in tegenstelling tot de A-kern spelen ze maar zes wedstrijden in de League Phase en dus volgen er geen duels na Nieuwjaar meer in die League Phase.

Club Brugge weet op 11 december waar het aan toe is

Op 2 en 3 februari 2027 staan de zestiende finales op het programma. Daarin spelen de 22 beste teams uit de Youth League, aangevuld met de tien deelnemers via het kampioenenspoor. De loting voor de zestiende finales vindt plaats op vrijdag 11 december.

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Vorig jaar haalde Club Brugge de top-6 in de League Phase en mochten ze tegen een team uit de regionen 17 tot 22 uit de League Phase spelen. Deze keer lijkt de top-6 moeilijker te gaan worden en dus zullen ze meer dan waarschijnlijk tegen een kampioen uit het kampioenenspoor moeten spelen.