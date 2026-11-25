Plotwending over de Afrika Cup-finale heeft gevolgen voor Marokko ... en Rode Duivels

Tien maanden na de veelbesproken finale tussen Senegal en Marokko heeft het Internationaal Sporttribunaal een uitspraak gedaan. De Lions de la Teranga worden opnieuw als winnaar uitgeroepen. Marokko is zijn Afrika Cup opnieuw kwijt op die manier.