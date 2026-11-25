KAA Gent staat donderdagavond voor een belangrijke Europese opdracht tegen Rode Ster Belgrado. De Buffalo's willen hun kansen op overwintering gaaf houden, maar Rik De Mil beseft dat het geen eenvoudige wedstrijd wordt. Bovendien moet hij het stellen zonder László Bénes.

De middenvelder kampt met een voetblessure en is niet inzetbaar. "Het is niet door een stamp ofzo, maar eerder een gevolg van een vorm van slijtage", vertelde De Mil volgens Het Nieuwsblad. "Hij kreeg een infiltratie en ik verwacht hem zo vlug mogelijk terug bij het team." Een lange afwezigheid verwacht de trainer niet.

De Mil waarschuwt voor Rode Ster

De Gentse coach schat de Servische tegenstander bijzonder hoog in. "We hebben ons misschien wat miskeken op de naam van Braga, maar ik stel Rode Ster qua niveau daar echt wel naast", klinkt het. Vooral aanvallend beschikt Rode Ster volgens hem over veel kwaliteit, met Kostov als een van de grote talenten.

Toch wil De Mil zich niet laten afschrikken. "Uiteraard moeten we hen analyseren en respecteren, maar we moeten bij een thuiswedstrijd ook het geloof hebben dat we hen kunnen verslaan", benadrukt hij.

Gent moet puntenverlies goedmaken

De Mil baalt nog altijd van de gemiste kans tegen het Finse KuPS. "We hebben onszelf twee punten tekort gedaan. We hadden zes op negen moeten hebben, dus we zullen ergens een kleine stunt moeten doen of punten pakken tegen ploegen met heel veel kwaliteiten", geeft hij toe.

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De wedstrijd tegen Rode Ster biedt daarvoor een nieuwe kans. "Het is morgen echter nog geen do-or-die, maar thuismatchen zijn belangrijk", aldus De Mil. Een plaats in de top acht is voorlopig geen prioriteit. "Je moet focussen op overwinteren. Als we de eerstvolgende twee matchen winnen, spreken we misschien anders en verleggen we eventueel terug onze doelstellingen."