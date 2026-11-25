Matias Fernandez-Pardo bleef dit seizoen grotendeels gespaard van blessures, maar trekt in Engeland nu om een heel andere reden de aandacht. Zijn minuscule scheenbeschermers zorgen voor flink wat wenkbrauwgefrons.

Matias Fernandez-Pardo kende tot dusver weinig blessureleed. Sinds het begin van dit kalenderjaar moest hij slechts één wedstrijd missen door een verblijf in de lappenmand.

Toch ligt de Rode Duivel in Engeland onder vuur. Niet wegens zijn prestaties, maar door de opvallend kleine scheenbeschermers die hij draagt. Sommige waarnemers noemen die keuze ronduit onverantwoord.

Bescherming die nauwelijks nog bescherming biedt

De Belgische influencer Celine Dept bracht het opnieuw onder de aandacht tijdens de wedstrijd tussen Newcastle en Arsenal. Fernandez-Pardo toonde er zijn beschermers, die nauwelijks groter lijken dan een pleister.

La taille des protèges-tibia de Fernandez-PARDO 🇧🇪. 😳🤏 https://t.co/RnBZHQSq97 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 23, 2026

Fernandez-Pardo staat evenwel niet alleen. Steeds meer voetballers kiezen voor veel kleinere scheenbeschermers dan enkele jaren geleden. Ze zitten comfortabeler en vallen minder op, maar bieden uiteraard ook een pak minder bescherming bij tackles of harde schoppen.





Nathan De Cat is een gelijkaardig voorbeeld. Met zijn piepkleine scheenbeschermers onder opgetrokken kousen zorgde de voormalige Anderlecht-speler eerder al voor discussie. Zowel Besnik Hasi als Vítor Bruno hadden daar bedenkingen bij.