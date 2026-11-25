Volgens de jongste studie van voetbalobservatorium CIES staat België achtste op de lijst van landen met het meeste talent voor de toekomst. Een opsteker voor de Rode Duivels in een top tien met acht Europese en twee Zuid-Amerikaanse landen.

"Dit maken we nooit meer mee", klonk het in 1986, nadat België voor het eerst in zijn geschiedenis de halve finales van een WK had bereikt. De gouden generatie van het begin van deze eeuw bewees het tegendeel. De Rode Duivels stonden jarenlang op de eerste plaats van de FIFA-ranking, pakten brons op het WK van 2018 en waren een vaste waarde op grote toernooien.

Ook na die gouden lichting lijkt België niet zomaar uit de internationale top te verdwijnen. Dat blijkt uit de laatste studie van voetbalobservatorium CIES, dat ons land als achtste ter wereld rangschikt op basis van het aanwezige talent voor de komende jaren.

CIES kijkt naar de beste beloften per land

Voor zijn ranking selecteerde CIES per land de twintig beste spelers jonger dan 23 jaar die in aanmerking komen voor de nationale ploeg. Vervolgens verwerkte het observatorium die spelers in zijn eigen algoritme.

Spanje beschikt volgens die berekening over de sterkste basis voor de toekomst. Frankrijk en Engeland vervolledigen het podium. Daarna volgen Argentinië, Italië, Brazilië en Duitsland, met België op de achtste plaats. Portugal en Nederland sluiten de top tien af.

Perspectief voor een nieuwe sterke generatie

De positie van België wijst erop dat er achter de huidige kern opnieuw voldoende kwaliteit klaarstaat. Dat biedt perspectief om de Rode Duivels in de komende jaren weer te zien meestrijden voor kwartfinales en mogelijk zelfs halve finales op EK's en WK's.



