Club Brugge ontvangt woensdagavond Liverpool in een uitverkocht Jan Breydelstadion. Voor Simon Mignolet wordt het een bijzondere ontmoeting tussen twee van zijn voormalige clubs. De huidige technisch directeur van de Belgische voetbalbond verwacht bovendien een heel andere wedstrijd dan enkele jaren geleden.

Mignolet kent beide clubs door en door. Hij verdedigde jarenlang het doel van Liverpool en groeide daarna uit tot een belangrijk figuur bij Club Brugge. Volgens de voormalige Rode Duivel is de internationale uitstraling van blauw-zwart de afgelopen jaren duidelijk veranderd.

Liverpool kijkt anders naar Club Brugge

"Het is een andere situatie nu. De tegenstander komt met veel meer respect naar Jan Breydel en een andere mindset dan vijf jaar geleden", vertelt Mignolet bij Het Laatste Nieuws. Volgens hem zal Liverpool goed beseffen wat het woensdagavond te wachten staat.

"Ik denk dat Liverpool ook de analyse maakt die ik nu maak. Ze zullen hun plan daar wel op afstemmen", vervolgt hij. Toch verwacht Mignolet geen gesloten wedstrijd. "Anderzijds is het ook zo dat het twee ploegen zijn die graag open voetbal spelen."

Voor wie supportert Mignolet?

Met zijn verleden bij beide clubs is het natuurlijk de vraag wie Mignolet woensdagavond het liefst ziet winnen. De voormalige doelman volgt zowel Liverpool als Club Brugge nog altijd op de voet, maar zijn huidige functie bij de Belgische voetbalbond speelt ook een rol.

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"Ik volg elke ploeg waar ik gespeeld heb nog goed op. Vanuit de positie waarin ik nu zit zal ik meer geneigd zijn om de jongens die bij de nationale ploeg spelen, te steunen", legt hij uit. Een uitgesproken voorkeur voor een van beide clubs spreekt hij niet uit. "Ik hoop vooral dat we een mooie wedstrijd te zien krijgen", besluit Mignolet.