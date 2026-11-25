OH Leuven moest dit weekend plots met zijn T2 aan de bak, nadat Timmy Simons plots naar KRC Genk vertrok om er Jess Thorup op te volgen. Dat viel zwaar bij de supporters van OH Leuven en het laatste woord is er nog niet over gezegd ook.

De plotse overstap zorgde voor heel wat reacties bij de achterban van OH Leuven. Simons had er een project opgebouwd en leek nog volop bezig met de verdere ontwikkeling van de ploeg. Afgelopen zomer had hij in een boodschap ook nog duidelijk gemaakt dat hij voor de lange termijn kwam.

Plotse overstap van Timmy Simons van OH Leuven naar KRC Genk blijft beroeren

Toch koos hij ervoor om zijn werkzaamheden in Leuven stop te zetten en een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Genk. “Iedereen wist perfect wat er speelde en was op de hoogte van de situatie. Er worden ook trainers ontslagen. Dan moet je niet boos zijn als iemand zelf vertrekt, zeker als je alle afspraken respecteert”, was Simons zelfs duidelijk over de zaak.

Maar het vertrek van Simons bij OH Leuven heeft er wel op ingehakt bij de supporters. En ook in de analyses is men streng voor de zaak. Thomas Huyghe was formeel in Pro-League-Nostiek: “Hij lacht met OH Leuven. Als eerbetoon aan OH Leuven en tegen het verraad is er deze week geen pick of the week. Hij verdient het niet.”

Birgit Aertgeerts pikte in: “Hij was niet zo goed bezig bij OH Leuven en had op een bepaald moment 0 op 15, maar OH Leuven besloot om hem te houden en nog kansen te geven. Dan gaat het even beter en dan is hij plotsklaps zelf weg naar KRC Genk …”





Analisten zijn scherp voor Timmy Simons na vertrek bij OH Leuven

“Eigenlijk moeten we er niet verder over praten. Ik gun hem zijn tijd bij KRC Genk, voor zolang het duurt. Dat zeg ik zonder cynisme. OH Leuven heeft goed voetbal op de mat gebracht tegen Anderlecht, dus ze kunnen alleen maar verder bouwen op dat elan. Bij de supporters leefde het gevoel dat het goed zal komen ergens.”

“Timmy Simons zei in de zomer dat hij voor de lange termijn zou komen. Ik heb opgezocht wat de lange termijn is en dat is 2 tot 5 jaar. 138 dagen? Dat is zeker de korte termijn, zelfs nog niet de middellange termijn. Het is duidelijk: Timmy Simons is een leugenaartje.” Als nieuwe coach hoopt Aertgeerts nu op … Nicky Hayen.