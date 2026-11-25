Dennis Ayensa stond in augustus nog dicht bij een transfer naar Turkije, maar groeide bij Standard uit tot dé aanvalsmotor. De Iraanse international had een rechtstreeks aandeel in 45 procent van de Luikse doelpunten en is op weg naar zijn productiefste seizoen ooit.

Dennis Ayensa leek Standard afgelopen zomer nog te verlaten. Een transfer naar Gençlerbirliği was bijna rond: de Luikenaars zouden ongeveer één miljoen euro ontvangen voor de 29-jarige spits. Toch sprong de deal op het allerlaatste moment af, nadat de tussenkomst van makelaars roet in het eten gooide.

De ontgoocheling was aanvankelijk groot, maar Ayensa bleef aan de Maas en reageerde op het veld. Ondanks de komst van Bruny Nsimba en de terugkeer van zijn voormalige aanvalspartner Andi Zeqiri veroverde hij een onbetwistbare basisplaats.

Ayensa draagt de aanval van Standard

De in Bonn geboren Iraanse international startte dit seizoen in elf van de twaalf competitiewedstrijden van Standard. Enkel op het veld van OH Leuven begon hij op de bank. Hij viel in tijdens het laatste halfuur en besliste de partij alsnog met een laat doelpunt.

Zijn recente cijfers spreken boekdelen. Ayensa scoorde vier keer in zijn laatste twee wedstrijden en zit nu aan acht competitiegoals. Daarmee deelt hij de tweede plaats in de topschuttersstand met Norman Bassette. Alleen Nicolò Tresoldi deed nog beter.

Op koers voor zijn beste jaargang

Dat Ayensa nu zo nadrukkelijk uitblinkt, is een opvallende ommekeer. Enkele maanden geleden stond hij nog met één been buiten bij Standard, terwijl hij vandaag dicht bij zijn beste seizoen sinds zijn komst naar België staat.





Bij Union Saint-Gilloise kwam hij in 2023-2024 uit op elf doelpunten in alle competities. De Brusselaars speelden toen in de Europa League en later ook in de Conference League. Ayensa heeft nog slechts drie treffers nodig om dat totaal te evenaren, terwijl hij daarvoor ongeveer dertig wedstrijden minder nodig zou hebben.

Een grens die Standard al tien jaar niet meer zag

Standard wacht al sinds het seizoen 2016-2017 op een aanvaller die vijftien keer scoort in de competitie. Orlando Sá lukte toen zeventien doelpunten. Met acht goals na twaalf speeldagen ligt Ayensa op schema om opnieuw zulke cijfers neer te zetten. Hij was bovendien rechtstreeks betrokken bij 45 procent van alle Luikse goals, wat zijn waarde voor de ploeg scherp onderstreept.

De misgelopen Turkse transfer, die normaal ook een duidelijke loonopslag zou opleveren, lijkt daardoor ver weg. Ayensa wordt op 9 januari dertig en gaat volgende zomer zijn laatste contractjaar in. Zijn verbintenis op Sclessin loopt nog tot 30 juni 2028. Als hij dit ritme aanhoudt, zullen er ongetwijfeld opnieuw clubs aankloppen.