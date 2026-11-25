Club Brugge staat woensdagavond voor een bijzonder aantrekkelijke uitdaging in de Champions League. Blauw-Zwart ontvangt Liverpool in een uitverkocht Jan Breydelstadion, maar volgens Steven Gerrard hoeft de Engelse grootmacht niet eens met zijn sterkste elftal aan de aftrap te verschijnen om de drie punten te pakken.

De voormalige aanvoerder van Liverpool verwacht namelijk dat er verschillende wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Volgens Gerrard speelt vooral de drukke kalender een belangrijke rol. Liverpool neemt het komend weekend op tegen stadsrivaal Everton en wil daarvoor enkele belangrijke spelers sparen.

Gerrard verwacht verschillende wissels tegen Club Brugge

"Ik denk dat hij drie of vier wissels gaat doen. Ik denk dat hij de ploeg zo fris mogelijk zal proberen te houden, wetende hoe moeilijk de wedstrijd tegen Everton dit weekend zal worden", verklaarde Gerrard bij The Overlap.

De Liverpool-legende gaat zelfs nog een stap verder. Volgens hem beschikt zijn voormalige club over voldoende kwaliteit om Club Brugge te verslaan zonder alle vaste basisspelers op te stellen. "Ik denk dat Liverpool zich in een positie bevindt waarin het drie of vier wissels kan doorvoeren tegen Club Brugge, met alle respect voor hen, en kan winnen."

Liverpool denkt ook al aan Everton

Daarmee maakt Gerrard duidelijk dat de derby volgens hem een belangrijke rol zal spelen in de keuzes van de Liverpool-trainer. "Zo kunnen er enkele spelers wat gespaard worden voor de Merseyside-derby van dit weekend", voegde hij eraan toe.

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Voor Club Brugge zou een gewijzigd Liverpool-elftal mogelijk kansen bieden, al blijft de Engelse topclub natuurlijk over bijzonder veel kwaliteit beschikken. De uitspraken van Gerrard zijn bovendien slechts een verwachting. Het lijkt best onwaarschijnlijk dat Androni Iraola Club op dezelfde manier ziet.