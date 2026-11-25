Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Gelekte documenten onthullen bijzonder opvallende details over een miljardenproject van de FIFA-voorzitter. Het plan was om de commerciële rechten van het WK en andere FIFA-competities voor maximaal 96 jaar onder te brengen in een nieuwe onderneming. Inmiddels is het project afgevoerd, maar de onthullingen zorgen voor nieuwe vragen.

Het ging om FIFA Forward Enterprises, een onderneming met een geschatte waarde van maar liefst 20 miljard dollar. Externe investeerders zouden de mogelijkheid krijgen om aandelen te kopen en zo mee te profiteren van inkomsten uit onder meer televisierechten en sponsoring. Vooral de uitzonderlijk lange looptijd van de overeenkomst springt in het oog.

Opvallende details komen aan het licht

Volgens de New York Post, dat de documenten kon inkijken, voerde FIFA gesprekken met investeringsbedrijven die verbonden zijn aan Jared en Joshua Kushner. Nog opmerkelijker is dat de eigen financiële verantwoordelijken van FIFA volgens een interne risicoanalyse niet rechtstreeks betrokken waren bij het uitwerken van de transactie.

Ook de mogelijke bonussen zorgen voor vragen. Leidinggevenden van de nieuwe onderneming konden mogelijk tientallen miljoenen dollars verdienen. FIFA benadrukt dat het slechts om een voorstel ging waarvoor goedkeuring van de aangesloten bonden nodig was. Infantino en andere FIFA-bestuurders zouden volgens de wereldvoetbalbond geen extra vergoeding ontvangen.

Infantino krijgt steeds meer tegenwind

Het project werd uiteindelijk afgevoerd, maar de kritiek op Infantino is daarmee niet verdwenen. Ook de Belgische voetbalbond uitte eerder al ernstige bezorgdheden. De KBVB maakte in september bekend de herverkiezing van Infantino niet te zullen steunen, onder meer vanwege het gebrek aan transparantie rond dit dossier.



De timing van de onthullingen is bovendien bijzonder gevoelig. In maart 2027 vinden nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen plaats, waarbij Infantino concurrentie krijgt. De gelekte documenten werpen opnieuw vragen op over de manier waarop de wereldvoetbalbond wordt bestuurd. Of de onthullingen ook gevolgen zullen hebben voor zijn positie, moet nog blijken.