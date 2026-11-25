Krijgt Standard deze winter een bod op Adnane Abid, dan wacht de Luikenaars een lastige afweging. Ook het dossier van Dennis Ayensa verdient aandacht. Samen waren de twee aanvallers dit seizoen betrokken bij ruim de helft van de Luikse doelpunten.

Standard pakte afgelopen weekend de drie punten op het veld van Lommel (1-2), met alweer een doelpunt van Adnane Abid. De speler uit Verviers ontpopte zich sinds de start van het seizoen tot een van de absolute smaakmakers op Sclessin.

Trainer Vincent Euvrard gaf Abid een duidelijke rol als linksbuiten en die keuze rendeert. Vorig seizoen liet hij in de aanloop naar de Europe Play-Offs al een duidelijke progressie zien, terwijl hij die opwaartse lijn nu doortrekt.

Abid en Ayensa dragen de Luikse aanval

Met vier doelpunten, vijf assists en vier onderscheidingen als man van de match behoort de ex-speler van Patro Eisden tot de meest beslissende Rouches. Hij deelt die status met Dennis Ayensa, die acht keer scoorde en één assist afleverde. De Iraanse international is daarmee de tweede topschutter van de competitie.

Hun gezamenlijke impact is groot: Abid en Ayensa waren rechtstreeks betrokken bij meer dan de helft van alle Standard-goals dit seizoen. Dat maakt hen vanzelfsprekend interessante profielen met het oog op de wintermercato.

Standard mikt op tien miljoen voor Abid

De twee spelers bevinden zich wel in een totaal andere contractuele en financiële context. Abid kan Standard, net zoals Rafiki Saïd vorige zomer, een flinke transfersom opleveren. Voor Ayensa lag een vertrek enkele maanden geleden nog dichtbij voor één miljoen euro, terwijl zijn contract binnen anderhalf jaar afloopt.



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Volgens Sudinfo hoopt Standard voor Abid op een bedrag dat dicht bij de tien miljoen euro ligt. Dat zou iets meer zijn dan het bod dat Wolverhampton destijds op Saïd uitbracht. Komt er deze winter een voorstel dat aan die verwachtingen voldoet, dan lijken de Rouches een transfer niet noodzakelijk te zullen blokkeren.

De financiële situatie van de club beperkt ook de onderhandelingsruimte. Standard kan het zich moeilijk veroorloven om lang te wachten in de hoop de prijs nog verder op te drijven, of om een bod van die omvang zomaar naast zich neer te leggen.

Ook rond Dennis Ayensa kan het gaan bewegen

Of Abid al in januari vertrekt, hangt af van de concrete aanbiedingen en van de wensen van alle betrokken partijen. Sportief blijft Standard intussen meestrijden voor een plaats in de top vijf, al is de kloof met Anderlecht en de vier ploegen aan de kop nu al voelbaar.

Ook Ayensa kan nog een transferdossier worden. De Iraanse spits wordt in januari dertig en beleeft wellicht de beste seizoensstart uit zijn carrière. Afgelopen zomer was er al Turkse belangstelling en waren er contacten met andere clubs. Door zijn huidige vorm zal zijn marktwaarde nu ongetwijfeld hoger liggen dan het miljoen euro waarover in augustus sprake was.

Standard wil zijn meest beslissende pionnen uiteraard behouden om de aansluiting met de top te bewaren. Tegelijk weet de club hoe snel een transferkans kan verdwijnen. Een blessure of een mindere periode kan volstaan om een interessant bod van tafel te doen verdwijnen.