Haitham Oualmam valt op zijn 17e steeds meer op buiten Dender. Ajax heeft contact opgenomen met de entourage van de jonge middenvelder, die ook op belangstelling van een Belgische topclub kan rekenen.

Haitham Oualmam, geboren op 30 januari 2009, komt uit voor de beloften van FCV Dender. De jonge Belg kan zowel centraal op het middenveld als in een meer aanvallende rol uit de voeten.

Ajax informeert bij entourage van Oualmam

Volgens onze informatie volgen de scouts van Ajax zijn ontwikkeling van nabij. De Nederlandse recordkampioen heeft al contact gelegd met de entourage van Oualmam. Ook in eigen land toonde een Belgische topclub zich geïnteresseerd: die sprak al met zijn naasten en vroeg bijkomende informatie op over de speler.

Dender hield test in Frankrijk tegen

Oualmam kreeg onlangs een uitnodiging voor een test bij een Franse club, maar FCV Dender gaf geen toestemming om daarop in te gaan. De proefperiode kwam er dus niet en de middenvelder zet zijn opleiding verder bij de beloften van de club uit Denderleeuw.

Ajax is de jongste ploeg die zijn profiel aandachtig bestudeert. Enkele maanden geleden wekte Oualmam al interesse bij Espanyol, Real Sociedad, Feyenoord en PSV. Nu staat hij dus ook op de radar van de succesvolste club uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis.



Op amper 17-jarige leeftijd trekt Oualmam daarmee de aandacht van meerdere vooraanstaande clubs in binnen- en buitenland. Voorlopig blijft zijn focus wel liggen op zijn verdere ontwikkeling bij Dender.