Nicolo Tresoldi zit over alle competities heen al aan zestien doelpunten in achttien wedstrijden. De scouts van alle topclubs zitten ook tegen Liverpool voor hem in de tribunes. Rest de vraag: kan Club Brugge hem houden als er een absoluut waanzinnig bod komt?

Club Brugge maakt zich sterk dat er deze winter niemand mag vertrekken. De ambities zijn duidelijk in de competitie én in de Champions League en dan hebben ze iedereen nodig – en zeker goalgetter Nicolo Tresoldi.

Wat als Bayern München met zestig miljoen euro komt aankloppen?

AC Milan, Manchester City, Chelsea, Bayern München, … De hele top van de voetbalwereld wil er hem nochtans graag bij. En alle topscouts zitten dus ook woensdagavond in Jan Breydel voor de wedstrijd tegen Liverpool.

Rest de vraag: kunnen ze hem wel houden bij Club Brugge, ook als er een team met 60 of 70 miljoen euro komt aankloppen? Frank Boeckx stelt zich alvast vragen bij de zaak, ook met de blessure van Harry Kane bij Bayern indachtig.

Club Brugge gaat Tresoldi niet verkopen

“Ik dacht dit weekend toen Kane uitviel, dat ze hem in januari al zullen komen halen. Saibari komt er niet helemaal door en Kane is geopereerd. Zouden ze hem in de winterstop niet al komen halen?”, vroeg de gewezen doelman zich af in de HLN Voetbalpodcast.

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“Gaan ze hem kunnen houden als ze met zestig miljoen euro komen aankloppen? Je kan met dat geld iemand anders kopen en je hebt Vermant achter de hand. Voor zestig miljoen euro gaan ze toch twijfelen, of niet?” Volgens de andere analisten zijn de ambities van Club Brugge duidelijk: de top-8 in de Champions League. En dan hebben ze Tresoldi nodig.