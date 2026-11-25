Club Brugge ontvangt Liverpool woensdagavond in het Jan Breydelstadion voor een van de absolute topaffiches van zijn Champions League-seizoen. Dit zijn de vermoedelijke basiselftallen.

Club Brugge staat woensdagavond voor een afspraak met een van de grootmachten van het Europese voetbal. Blauw-Zwart neemt het in de Champions League op tegen Liverpool, in een affiche die het Jan Breydelstadion ongetwijfeld zal doen daveren.

Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Jan Virgili, die de voorbije weken ontbrak door een blessure. De Spanjaard lijkt wel nog niet klaar voor een basisplaats en zal vermoedelijk op de bank beginnen. Op de linkerflank maakte Félix Lemaréchal een goede indruk. Hij wordt naar verwachting opnieuw opgesteld in Leko’s 4-3-3, met Carlos Forbs op rechts en Nicolò Tresoldi als diepste spits.

Leko houdt vast aan vertrouwde basis

Voor het overige lijken er weinig wijzigingen aan te komen bij Club Brugge. Yann Sommer wordt in doel verwacht. Voor hem vormen Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele en Joaquin Seys vermoedelijk de defensieve lijn.

Op het middenveld zou Leko kiezen voor Freddie Potts, Hugo Vetlesen en Hans Vanaken. Dat trio moet Brugge voldoende controle bezorgen, maar ook de aanvallers in stelling brengen tegen de Engelse topclub.

Vijf geblesseerden bij Liverpool

Liverpool reist met een stevig gevulde ziekenboeg af naar Brugge. Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Giovanni Leoni, Conor Bradley en Hugo Ekitiké zijn geblesseerd. Ook achter de inzetbaarheid van Jeremie Frimpong staat nog een vraagteken.



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Rio Ngumoha lijkt daardoor een plaats op het middenveld te krijgen naast Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai. Vooraan worden Florian Wirtz, Bradley Barcola en Alexander Isak verwacht. Alisson zou het doel verdedigen, met Araujo, Jacquet, Virgil van Dijk en Kerkez voor zich.

Vermoedelijke opstellingen Club Brugge - Liverpool

Club Brugge — Sommer – Sabbe, Spileers, Mechele, Seys – Potts, Vetlesen, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemaréchal.

Liverpool — Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Ngumoha, Szoboszlai – Wirtz, Isak, Barcola.