Vincent Kompany staat met Bayern München tegenover Lille in de Champions League. In aanloop naar het duel liet de Belgische trainer zich uit over Nathan Ngoy, die steeds vaker met hem wordt vergeleken. Kompany wil de verwachtingen rond de Rode Duivel echter temperen.

Als voormalige topverdediger weet Kompany maar al te goed wat er bij een carrière op het hoogste niveau komt kijken. De trainer van Bayern München volgt de ontwikkeling van Ngoy met bijzondere belangstelling, maar vindt niet dat de verdediger in zijn voetsporen hoeft te treden.

"Maar we moeten niet over Nathan spreken als iemands opvolger", zegt hij volgens Sporza. "Hij volgt zijn eigen parcours. Wat hij tot nog toe gedaan heeft, was heel erg goed. Volgens mij had hij niet verder kunnen staan op deze leeftijd."

Kompany onder de indruk van mentale kracht Ngoy

Kompany kent de verdediger al langer dan vandaag. Hij volgde Ngoy ook toen die nog bij Standard aan de slag was. Naast zijn sportieve kwaliteiten is er vooral één eigenschap waarmee de Rode Duivel indruk heeft gemaakt op de Bayern-coach.

"Ik ken Nathan al van bij Standard en zijn ontwikkeling is interessant om volgen. Waar ik heel erg van hou, is zijn mentale kracht. Hij maakte een foutje op het WK, maar stond snel weer recht en toonde zijn karakter. Ik ben blij dat hij een Belg en Congolees is."

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Hoewel Kompany bijzonder lovend is over Ngoy, wil hij hem dus vooral de ruimte geven om zich op zijn eigen manier verder te ontwikkelen. In plaats van hem nu al met een van de beste Belgische verdedigers aller tijden te vergelijken, ziet Kompany liever dat de jonge Rode Duivel zijn eigen verhaal schrijft.