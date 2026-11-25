KRC Genk legt zich niet neer bij de schorsing van Matte Smets. De centrale verdediger kreeg afgelopen weekend een rode kaart tegen La Louvière en werd vervolgens voor twee wedstrijden geschorst. De Limburgers proberen die straf nu alsnog aan te vechten, met de derby tegen STVV in het achterhoofd.

Genk won zaterdag met 3-0 van La Louvière, maar zag Smets in de slotfase nog van het veld gestuurd worden. De verdediger ging bijzonder stevig door op Thierry Lutonda en kreeg daarvoor terecht rood. Het incident dreigt hem nu een bijzonder belangrijke wedstrijd te kosten.

Genk gaat opnieuw in de tegenaanval

Het bondsparket stelde na de overtreding een schorsing van twee speeldagen voor. Genk ging daar niet mee akkoord, waardoor Smets voor het Disciplinair Comité moest verschijnen. Daar kreeg de club echter geen gelijk. De voorgestelde schorsing van twee wedstrijden bleef gewoon overeind.

Toch geven de Limburgers de strijd niet op. Volgens Het Laatste Nieuws heeft KRC Genk woensdag beslist om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. De zaak wordt vrijdag opnieuw behandeld en er zal diezelfde dag ook een beslissing vallen.

Limburgse derby tegen ex-club op het spel

Voor Smets staat er behoorlijk wat op het spel. Komend weekend neemt Genk het namelijk op tegen STVV, uitgerekend zijn voormalige werkgever. Bij een bevestiging van de schorsing mist hij die beladen confrontatie. Ook trainer Timmy Simons zou daardoor een belangrijke verdedigende kracht moeten missen.



Of Smets daadwerkelijk aan de aftrap kan verschijnen tegen de Kanaries, blijft voorlopig dus onzeker. Alles hangt af van de uitspraak van vrijdag. Genk hoopt alsnog op een gunstiger verdict, maar riskeert ook na het beroep met lege handen achter te blijven. De Limburgse derby krijgt er zo alvast een extra spannend dossier bij.