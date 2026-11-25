Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft de gemoederen beroeren. De topschutter aller tijden van de nationale ploeg verraste met zijn beslissing om een punt achter zijn interlandcarrière te zetten. Zijn advocaat en vertrouwenspersoon Sébastien Ledure geeft nu meer uitleg over de omstandigheden die daarbij een rol hebben gespeeld.

Bij Café Constant onthulde Ledure volgens Het Nieuwsblad dat hij al enkele dagen op de hoogte was van de beslissing. "Ik wist al voor de wedstrijd dat Lukaku zijn afscheid zou aankondigen bij de nationale ploeg. Laat ons zeggen een paar dagen ervoor", vertelt hij. Van een impulsieve beslissing was volgens hem geen sprake. "Romelu heeft dat niet op zondagavond om 23u beslist."

Volgens Ledure heeft Lukaku een bijzonder zware periode achter de rug. Niet alleen kreeg hij af te rekenen met de ergste blessure uit zijn carrière, ook het overlijden van zijn vader woog zwaar. "Er is heel veel negatieve energie geweest het laatste anderhalf jaar", legt hij uit. De nationale ploeg was vroeger een plaats waar Lukaku positieve energie vond, maar dat gevoel was volgens zijn advocaat verminderd.

Ook zijn veranderende rol bij de Rode Duivels zou hebben meegespeeld. Lukaku bleef zijn ploegmaats motiveren, maar wilde niet uitsluitend als ervaren leider beschouwd worden. "Hij wil niet herleid worden tot diegene die enkel goed is voor een kort 'speechke' voor de wedstrijd", aldus Ledure.

Voetbalbond heeft Lukaku mogelijk onderschat

Ledure benadrukt dat hij niet denkt dat de Belgische voetbalbond Lukaku bewust aan de kant wilde schuiven. Toch vermoedt hij dat men de ambities en persoonlijkheid van de aanvaller verkeerd heeft ingeschat. "Ik denk wel dat er een onderschatting geweest is van, 'wat is het karakter en de persoonlijkheid van zo'n grote speler'. Het is niet eender wie, hé."



Over een mogelijke bom die volgens Radja Nainggolan nog zou ontploffen, weet Ledure naar eigen zeggen niets. Hij spreekt eerder van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De voetbalbond zag het afscheid volgens hem niet aankomen. Lukaku koos er bewust voor om zijn ploegmaats zelf op de hoogte te brengen, omdat hij hen de komende maanden niet meer zou zien. Volgens Ledure was er dan ook geen beter moment om zijn beslissing mee te delen.