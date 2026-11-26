Bruno Fernandes heeft woensdagavond voor een van de meest bizarre doelpunten van deze Champions League-campagne gezorgd. De Portugees scoorde twee keer voor Manchester United tegen zijn voormalige club Sporting CP, maar vooral zijn tweede treffer was bijzonder. Fernandes bleek zichzelf namelijk op een wel heel ongewone manier een assist te hebben gegeven.

Manchester United speelde uiteindelijk 2-2 gelijk in Lissabon. Fernandes had zijn ploeg kort na de rust eerst vanop de strafschopstip langszij gebracht. Enkele minuten later zette hij de Engelsen ook op voorsprong, al had hij daar een flinke dosis geluk voor nodig.

Fernandes creëert zelf het gat in de grasmat

De middenvelder probeerde de bal hoog op het veld te veroveren en zette druk op Sporting-doelman Kaique Pereira. Toen Fernandes zich omdraaide, zette hij zijn voet stevig in de grasmat. Daarbij kwam een stuk gras los en ontstond er een klein gat in het veld. Op dat moment leek het een volstrekt onbelangrijk detail.

Maar enkele ogenblikken later gebeurde iets ongelooflijks. Fernandes haalde van buiten het strafschopgebied uit, al leek zijn schot weinig gevaarlijk. De bal ging recht richting de doelman, tot hij precies op de beschadigde plek in de grasmat terechtkwam. Het leer maakte plots een vreemde sprong en vloog over Pereira heen in doel.

De televisiebeelden maakten het verhaal nog opmerkelijker. De beelden gingen vervolgens razendsnel rond op sociale media, waar al grappend over de 'assist van het seizoen' werd gesproken.



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Het doelpunt leverde Manchester United uiteindelijk geen overwinning op. Sporting kwam in de slotfase nog langszij na een blunder van Rode Duivel Senne Lammens. De wedstrijd eindigde op 2-2, maar over één moment zal ongetwijfeld nog lang worden nagepraat. Fernandes had zonder het te beseffen zijn eigen doelpunt voorbereid, met een beetje hulp van de grasmat.