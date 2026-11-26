Rayane Bounida heeft donderdagavond indruk gemaakt bij Ajax. De Belgische middenvelder kreeg een basisplaats tegen FC Thun in de Conference League en bedankte trainer Míchel Sánchez met een uitstekende prestatie. Hij scoorde vroeg in de wedstrijd en maakte ook na rust nog grote indruk.

Ajax had amper zes minuten nodig om op voorsprong te komen. Oliver Edvardsen legde de bal na voorbereidend werk van Marcos Leonardo goed terug en Bounida kon vanuit de tweede lijn uithalen. Zijn poging werd nog aangeraakt, maar verdween wel tegen de netten: 1-0.

Bounida laat opnieuw zijn klasse zien

De twintigjarige Belg kreeg van Sánchez een plaats op het middenveld, naast Julian Brandt en Sofyan Amrabat. Dat hij het vertrouwen kreeg in een stevig gewijzigde basiself, was opvallend. De Spaanse coach spaarde immers verschillende vaste waarden met het oog op De Klassieker tegen Feyenoord van zondag.

Wie anders dan Bounida om Ajax op voorsprong te zetten? 👀⚽ https://t.co/JszO4XmeV1 — Play Sports (@playsports) November 26, 2026

Bounida bleef niet bij zijn openingsdoelpunt. Ook in het verdere verloop van de wedstrijd liet hij zich nadrukkelijk gelden. Zijn absolute hoogtepunt volgde in de tweede helft, toen hij met een heerlijke vrije trap de 3-0 op het scorebord zette. Daarmee besliste hij het duel definitief.

Belangrijke opsteker richting De Klassieker

De Amsterdammers haalden het uiteindelijk met 4-0. Marcos Leonardo verdubbelde voor rust de voorsprong, terwijl Steven Berghuis met een fraaie treffer voor het slotakkoord zorgde. Bounida mocht zo terugblikken op een bijzonder geslaagde Europese avond, waarin hij met twee doelpunten een hoofdrol opeiste.





De overwinning was bovendien belangrijk voor Ajax. Met negen punten uit vier wedstrijden is de Nederlandse topclub zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. De Amsterdammers mikken in hun laatste twee duels echter nog op een plek bij de eerste acht, waardoor ze een tussenronde kunnen vermijden. Voor Bounida is het alvast een mooie opsteker voor de Klassieker.