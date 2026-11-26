Senne Lammens heeft een bijzonder pijnlijke Champions League-avond achter de rug. De Belgische doelman ging woensdag tegen Sporting CP zwaar in de fout, waardoor Manchester United uiteindelijk op een 2-2-gelijkspel bleef steken. De Engelse pers spaart de voormalige Antwerp-doelman donderdag allerminst.

Lammens kende een bewogen wedstrijd in Lissabon. Eerst stopte hij een strafschop van Luis Suárez, maar kort daarna veroorzaakte hij zelf een nieuwe penalty. In de 80e minuut volgde de grootste blunder. De Belg liet een hoge bal uit zijn handen glippen, waarna Suárez de gelijkmaker maakte.

Engelse kranten zijn bijzonder hard

Vooral The Sun is vernietigend. De Britse tabloid geeft Lammens amper 2 op 10 en noemt zijn fouten onvergeeflijk. Ook de vergelijking met André Onana wordt opnieuw gemaakt. Volgens de krant dreigt Manchester United weer met een onzekere doelman te zitten, terwijl Lammens vorig seizoen juist voor stabiliteit had gezorgd.

Ook The Guardian en The Independent zijn bijzonder kritisch. Beide kranten wijzen erop dat de fouten van Lammens de eerste overwinning van Mauricio Pochettino als United-trainer hebben verhinderd. The Independent spreekt zelfs over een wedstrijd waarin de Champions League soms op amateurvoetbal leek.

Carragher maakt zich grote zorgen

De kritiek beperkt zich niet tot de geschreven pers. Liverpool-legende Jamie Carragher haalde bij CBS Sports stevig uit naar Lammens. "Soms zeg je bij zo'n fout dat zelfs een amateurdoelman die niet zou maken", verklaarde hij. Carragher maakt zich vooral zorgen over het zelfvertrouwen van de Belg en vraagt zich af hoelang Manchester United nog op hem kan blijven rekenen.

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Trainer Mauricio Pochettino weigert zijn doelman ondertussen te laten vallen. Volgens de Argentijn maken fouten deel uit van het voetbal en moeten ook de verdedigers hun verantwoordelijkheid nemen. Lammens krijgt dus steun vanuit de kleedkamer, maar de Engelse pers is duidelijk: de Belgische doelman zal dringend opnieuw vertrouwen moeten uitstralen.