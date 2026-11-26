De strijd om de Gouden Stier is na een dikke derde van het seizoen zeker nog niet gestreden. Met Nicolo Tresoldi staat er wel al een speler op tien doelpunten. En hij werd vooraf ook al voorspeld als de grote winnaar van de Gouden Stier.

De coaches van de Belgische eersteklassers lieten zich voor de start van het seizoen uit over een aantal zaken bij HUMO. En ook al zijn heel wat van die coaches ondertussen geen coach meer bij hun club, is dat lijstje toch nog relevant.

Vooraf de grote favoriet om topschutter te worden

Zo lieten ze zich onder meer uit over de mogelijke topschutter van het seizoen. Liefst twaalf van de achttien coaches zagen Nicolo Tresoldi zijn titel verlengen van de ‘Gouden Stier’ als topschutter in de Belgische eerste klasse.

Voorlopig doet de Italiaanse Duitser (of Duitse Italiaan) het prima. Hij zit ondertussen al aan meer dan tien doelpunten – aan die marstabel zou hij rond de dertig doelpunten uitkomen op het einde van het seizoen.

Wie houdt Tresoldi van de topschutterstitel?

Vorig seizoen had Tresoldi aan negentien treffers genoeg om topschutter te worden, de jaren daarvoor waren 21 goals genoeg voor Tolu Arokodare en Adriano Bertaccini en vorig jaar had ook Goto het lang lastig om veel te scoren. Dit jaar lijken we hoger te gaan eindigen, zeker als Tresoldi het seizoen mag uitdoen bij blauw-zwart.

Goto had vorig seizoen tot speeldag 25 nodig om aan tien goals te raken, voor Dolberg duurde het een seizoen daarvoor vijftien wedstrijden. Het is al van Frey in 2021-2022 geleden dat er iemand sneller aan tien goals zat in de Jupiler Pro League.



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