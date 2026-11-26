Voor Aaron Leya Iseka krijgt de Europese clash tussen OFI Kreta en Anderlecht een emotionele lading. De ex-spits van paars-wit groeide na zijn terugkeer uit tot bekerheld op Kreta. Nu mag hij het opnemen tegen zijn gewezen ploeg. En daar heeft hij zin in. Veel zin.

Anderlecht krijgt het donderdagavond in Kreta aan de stok met een oude bekende. Aaron Leya Iseka, die zijn voetbalopleiding genoot in Neerpede, speelt tegenwoordig voor OFI Kreta. Door een blessure zal de Brusselse aanvaller wellicht niet in actie komen, maar een duel met zijn jeugdclub blijft bijzonder voor hem.

Van Neerpede naar een Europese tegenstander

Leya Iseka maakte in het seizoen 2014/15 zijn eerste minuten in het eerste elftal van Anderlecht. Hij kwam negen keer in actie in de competitie, twee jaar nadat zijn broer Michy Batshuayi bij Standard was doorgebroken. Een kruisbandblessure en de concurrentie van Aleksandar Mitrovic en later Stefano Okaka beperkten zijn kansen in het Lotto Park.

Via uitleenbeurten aan Olympique Marseille, waar Rudi Garcia hem volgens de speler de harde realiteit van het profvoetbal leerde kennen, en Zulte Waregem kwam zijn carrière weer op gang. Zijn negen treffers voor Essevee overtuigden Toulouse om in juli 2018 iets meer dan een miljoen euro neer te tellen.

Daarna volgde een lange reeks buitenlandse avonturen. Metz, Barnsley, Adanaspor, Tuzlaspor, Hapoel Hadera, OFI Kreta en CSKA Sofia passeerden allemaal de revue. De Brusselaar leerde onderweg verschillende competities en voetbalculturen kennen.

Bekerheld bij OFI Kreta

Vorig seizoen zat Leya Iseka tot de winter zonder club. OFI Kreta, waar hij eerder al had gespeeld, bood hem opnieuw een kans. Die terugkeer leverde meteen een hoogtepunt op: de spits maakte het winnende doelpunt in de bekerfinale en bezorgde zichzelf zo de eerste prijs uit zijn carrière.



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Zijn huidige blessure maakt een optreden tegen Anderlecht onzeker, al kijkt hij duidelijk uit naar de wedstrijd. "Ik zal niet veel gezichten meer herkennen, maar Anderlecht blijft mijn club. In dat stadion ben ik verliefd geworden op voetbal", vertelt hij aan La Dernière Heure.

OFI rekent op een kolkend stadion

De aanvaller heeft zijn draai gevonden op Kreta. "Mijn vrouw en mijn twee kinderen voelen zich hier heel goed. OFI is tegelijk een familiale en ambitieuze club", zegt hij over zijn leven in Griekenland.

Leya Iseka ziet zijn ploeg ook niet kansloos tegen paars-wit. "In de Europa League hebben we evenveel punten als Anderlecht, dus ik zou zeggen: fiftyfifty. Ik zag hen op televisie tegen Lyon en ze speelden niet slecht. Maar wij hebben een troef: ons publiek zal ons vooruit stuwen. De 17.000 tickets voor de wedstrijd tegen Anderlecht zijn al lang uitverkocht."