De RSCA Futures trekken vrijdag naar Geel voor een belangrijke wedstrijd tegen Jong Genk. Daarbij springt vooral één gegeven in het oog bij de tegenstander: liefst zeven spelers uit de A-kern stonden afgelopen weekend nog aan de aftrap bij de beloftenploeg. Dat zorgt opnieuw voor vragen over de eerlijkheid van de competitie in de Challenger Pro League.

Bij de 5-1-nederlaag tegen Beerschot verschenen Emile Doucouré, Milan Roganovic, Ibrahima Sory Bangoura, Nikolas Sattlberger, August De Wannemacker, Aaron Bibout en Jerry Afriyie aan de aftrap. Alle zeven behoren volgens de officiële clubindeling tot de A-kern van Genk. Het is een stevige vertegenwoordiging voor een ploeg die officieel als beloftenelftal aantreedt.

Zeven A-kernspelers bij de beloften

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de omstandigheden. Doucouré is bijvoorbeeld tweede doelman achter Lucca Brughmans en Afriyie was pas terug na een blessure. Toch blijft het opvallend dat zeven spelers uit de eerste ploeg samen aan een wedstrijd bij Jong Genk begonnen. De Limburgers kregen de voorbije periode dan ook geregeld kritiek op hun aanpak.

Ook Anderlecht heeft overigens al eens een ervaren speler laten afzakken naar de Futures. Toch is een optelsom zoals die van Jong Genk afgelopen weekend uitzonderlijk, al is het niet de eerste keer bij de Limburgers. Anderlecht weigerde volgens Het Nieuwsblad verder olie op het vuur te gieten en laat de discussie aan zich voorbij gaan.

Belangrijke punten voor RSCA Futures

Voor Anderlecht staat er sportief heel wat op het spel. Na de nederlaag tegen Club Luik bedraagt de achterstand op Jong Genk drie punten, al hebben de Limburgers wel een wedstrijd meer gespeeld.



Een overwinning in Geel zou de Futures dus bijzonder goed uitkomen in de strijd om op te schuiven in het klassement.