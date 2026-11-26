Leander Dendoncker krijgt donderdagavond een bijzondere tegenstander tegenover zich. Met Hajduk Split ontvangt de voormalige Rode Duivel STVV in de Conference League. De middenvelder kent het Belgische voetbal uiteraard goed, maar geeft toe dat hij de Kanaries niet meteen als Europese deelnemer had verwacht. Tegelijk heeft hij veel respect voor wat de Limburgers vorig seizoen hebben gepresteerd.

Tijdens de persconferentie blikte Dendoncker vooruit op het duel. "Het is niet gebruikelijk om STVV in Europa te zien, maar ze spelen dynamisch voetbal. Ze hebben het verdiend om hier te staan", vertelde hij. De Belg benadrukte dat de bezoekers hun plaats op het Europese toneel zelf hebben afgedwongen. Voor Hajduk staat er intussen veel op het spel: de Kroaten hebben zes punten na drie wedstrijden en willen hun uitgangspositie versterken.

Dendoncker moet knokken voor zijn plaats

Dendoncker moest ook vragen beantwoorden over zijn eigen situatie. De 31-jarige middenvelder heeft voorlopig nog geen vaste basisplaats kunnen veroveren. "Ik kwam hier aan met een blessure uit Spanje en mijn herstel duurde langer dan verwacht", legde hij uit. "Wanneer je terechtkomt in een ploeg die zo goed draait, is het moeilijk om een plaats te veroveren." Hij weigert daar echter moedeloos van te worden.

De voormalige Anderlecht-speler weet ook waar hij het liefst staat. "Ik voel me het best op het middenveld. Daar heb ik het grootste deel van mijn carrière gespeeld", aldus Dendoncker. Toch wil hij vooral nuttig zijn voor de ploeg. "Iedereen zit in een goede periode. Het is aan mij om klaar te zijn wanneer de trainer me nodig heeft." Een basisplaats tegen STVV is daarmee allerminst vanzelfsprekend.

Dendoncker bijzonder onder de indruk van Hajduk

Dendoncker vertelde daarnaast hoe zijn overstap naar Kroatië tot stand kwam. Hajduk meldde zich pas laat in de transferperiode, maar het gesprek met de trainer en sportieve leiding overtuigde hem. "Ik had meteen een goed gevoel bij het project", klonk het. Ook het leven in Split bevalt hem uitstekend. Hij geniet van de stad, de zee en het klimaat, maar vooral van de sfeer rond de club.



Op dat laatste vlak is Dendoncker zelfs bijzonder uitgesproken. Gevraagd hoe hij de supporters van Hajduk vergelijkt met die van zijn vorige clubs, antwoordde hij: "Waarschijnlijk de beste die ik in mijn carrière heb meegemaakt. De meest indrukwekkende." Een nieuwe kans bij de Rode Duivels houdt hem momenteel niet bezig. Eerst wil hij bij Hajduk zijn beste niveau terugvinden, liefst te beginnen met een geslaagde Europese avond tegen STVV.