Royal Antwerp FC heeft zijn plannen voor de winterstop vastgelegd. De Great Old trekt begin januari naar het Spaanse La Manga voor een trainingskamp. Daarmee maakt de club een einde aan een periode waarin buitenlandse winterstages om financiële redenen van de kalender verdwenen.

Het wordt de eerste buitenlandse winterstage sinds 2023. De timing is niet toevallig. De winterstop duurt dit seizoen drie weken, waardoor er voldoende tijd is om in Spanje aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft te werken. Ook de recente overname speelt een rol.

Antwerp moest jarenlang besparen

In het najaar van 2023 besliste Antwerp om niet langer op winterstage te vertrekken. Nochtans speelde de club toen als landskampioen in de Champions League. De keuze paste binnen de eerste besparingsmaatregelen die op de Bosuil werden doorgevoerd.

Ook tijdens de daaropvolgende winters bleef Antwerp in eigen land. De financiële problemen onder het bewind van Paul Gheysens maakten een buitenlands trainingskamp moeilijk te verantwoorden. Andere overwegingen speelden eveneens mee, maar de beperkte financiële mogelijkheden wogen zwaar door.

Nieuwe mogelijkheden na overname

Vorige winter koos Antwerp wel voor een alternatief. Onder trainer Joseph Oosting trok de spelersgroep twee dagen naar de Ardennen voor een teambuilding. Dat initiatief viel in de smaak, maar een volwaardige buitenlandse stage bleef toen nog buiten bereik.



Daar komt nu verandering in. Dankzij de overname beschikt Antwerp opnieuw over wat meer financiële ademruimte en kan de club voor het eerst in jaren naar warmere oorden trekken. In La Manga krijgt Marvin Compper de gelegenheid om zijn spelersgroep gedurende de langere winterstop intensief voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Het is meteen een nieuw signaal dat er op de Bosuil weer iets meer mogelijk wordt.