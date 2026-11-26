Jesse Bisiwu maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Barcelona en speelt er voorlopig vooral voor Barça Atlètic, dat uitkomt op het vierde Spaanse niveau. Woensdagavond zat de jonge Belgische international voor het eerst bij de A-kern voor een officiële Champions League-wedstrijd. Volgens onze informatie denkt Barça aan een uitleenbeurt in de winter, zodat hij ervaring kan opdoen in een volwaardige profomgeving.

Na zeven jaar in de jeugdopleiding van OH Leuven trok Jesse Bisiwu in 2020 naar Club Brugge. Bij Blauw-Zwart zette hij verdere stappen: eerst in de jeugdploegen, daarna in de Youth League en de Challenger Pro League bij Club NXT. Ook bij de Belgische nationale jeugdteams liet hij zich opmerken.

Dat parcours overtuigde FC Barcelona om afgelopen zomer 8,5 miljoen euro neer te tellen voor de 18-jarige linksbuiten. Sinds zijn komst verzamelde Bisiwu vooral minuten bij Barça Atlètic, de B-ploeg van de Catalanen op het vierde niveau in Spanje. Daar kwam hij al een kleine tien keer in actie.

Door de blessure van Lamine Yamal kreeg Bisiwu woensdagavond wel een onverwachte kans. Voor het eerst werd hij opgenomen in de wedstrijdkern van het eerste elftal voor een officieel duel: de verplaatsing naar FC Sabah in de Champions League.

Winterse uitleenbeurt in de maak

Die eerste selectie bij de hoofdmacht lijkt voorlopig niet meteen tot een definitieve doorbraak te leiden. Volgens onze informatie wil de Barça-leiding de jonge Belg deze winter tijdelijk elders onderbrengen. De bedoeling is duidelijk: Bisiwu wekelijks laten proeven van voetbal in een sterke professionele competitie.



Er tekenen zich momenteel drie mogelijke pistes af. Ajax, waar Jordi Cruyff actief is en de historische band met Barcelona de contacten kan vergemakkelijken, behoort tot de gegadigden. Ook Rangers FC heeft interesse. Daarnaast zou een gerenommeerde club uit de Ligue 1 de situatie van Bisiwu nauwgezet volgen, al is de naam van die Franse club nog niet bekend.