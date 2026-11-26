Belgische voetbalsupporters hoeven ook de komende jaren niet noodzakelijk een betalend abonnement af te sluiten om hun favoriete clubs Europees aan het werk te zien. VTM heeft namelijk een belangrijke overeenkomst gesloten over de uitzendrechten van de Champions League en Europa League. De nieuwe deal loopt tot 2031.

Vooral de uitbreiding naar de Europa League is interessant. Vanaf september 2027 zullen de belangrijkste Europese wedstrijden van Belgische clubs in beide competities gratis te volgen zijn via VTM en VTM GO. Daarmee wordt het aanbod voor de Vlaamse voetbalfan een stuk uitgebreider.

VTM sluit akkoord met Canal+

Achter de nieuwe overeenkomst zit een belangrijke verschuiving op de markt voor televisierechten. De Franse streamingdienst Canal+ verwierf eerder dit jaar de rechten op alle Europese clubcompetities van de UEFA. Daardoor was het lange tijd onduidelijk waar Belgische supporters de wedstrijden vanaf volgend seizoen zouden kunnen bekijken.

Intussen heeft DPG Media, het moederbedrijf van VTM, een akkoord bereikt met Canal+. De Vlaamse zender behoudt daardoor zijn vertrouwde Champions League-avonden en voegt daar voortaan ook de Europa League aan toe.

Ook in Wallonië blijft Europees voetbal beschikbaar

Bij VTM reageren ze bijzonder tevreden op de overeenkomst. CEO Dirk Lodewyckx benadrukt dat Europese wedstrijden met Belgische ploegen telkens heel wat voetbalfans samenbrengen. Door beide competities aan te bieden, wil de zender die voetbalavonden ook de komende jaren toegankelijk houden voor een breed publiek.



Ook voor Franstalige supporters is er duidelijkheid. In Wallonië blijft RTL Belgium de Champions League en Europa League uitzenden. De nieuwe afspraken gaan in vanaf het seizoen 2027-2028 en gelden tot 2031. Belgische voetbalfans weten zo alvast waar ze de komende jaren terechtkunnen voor de belangrijkste Europese affiches van hun clubs.