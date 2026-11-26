Besiktas dient klacht in nadat Turkse fans worden neergeslagen na steun aan Palestina

De Europa League-wedstrijd tussen Besiktas en Hapoel Beer Sheva is volledig overschaduwd door politieke spanningen en rellen. Voor de aftrap weigerden de spelers van de Turkse club hun Israëlische tegenstanders een hand te geven. Ook op de tribunes en buiten het stadion liep de situatie helemaal uit de hand.