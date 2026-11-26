Senne Lammens beleeft moeilijke dagen bij Manchester United. De Belgische doelman ging woensdagavond zwaar in de fout tegen Sporting CP en krijgt daarvoor heel wat kritiek in Engeland. The Sun heeft nu zelfs de geschiedenisboeken bovengehaald om te onderzoeken hoe het voormalige doelmannen van Manchester United verging na vergelijkbare blunders. De uitkomst is lang niet altijd geruststellend.

Lammens leek vorig seizoen nochtans de oplossing voor de jarenlange keepersproblemen op Old Trafford. De voormalige doelman van Antwerp maakte indruk met zijn rust en betrouwbaarheid. Dit seizoen stapelen de fouten zich echter op. Tegen Sporting veroorzaakte hij een strafschop en liet hij later een hoge bal uit zijn handen glippen. Manchester United moest daardoor vrede nemen met een 2-2-gelijkspel.

Negen voormalige doelmannen als waarschuwing

In een uitgebreid dossier vergelijkt The Sun de situatie van Lammens met die van negen voormalige doelmannen van Manchester United. Massimo Taibi is daarbij een van de meest pijnlijke voorbeelden. De Italiaan ging in 1999 zwaar in de fout tegen Southampton en verdween na amper enkele wedstrijden alweer uit beeld. Ook Roy Carroll, Ben Foster en Altay Bayindir slaagden er niet in om langdurig het vertrouwen als eerste doelman te behouden.

Een andere naam die terugkeert, is André Onana. De Kameroener kwam in 2023 met hoge verwachtingen naar Manchester United, maar werd vooral herinnerd aan zijn kostbare fouten in Europese wedstrijden. Uiteindelijk verloor hij zijn basisplaats aan Lammens. Ook Fabien Barthez maakte verschillende zware blunders, al won de Fransman wel twee Engelse landstitels. Niet iedere doelman die fouten maakt, is dus meteen afgeschreven.

De Gea bewijst dat het ook anders kan

Het beste voorbeeld voor Lammens is misschien wel David de Gea. De Spanjaard kende na zijn komst in 2011 een bijzonder moeizame start. Zijn fouten zorgden voor twijfels en hij moest zijn plaats zelfs tijdelijk delen met Anders Lindegaard. Toch groeide De Gea uiteindelijk uit tot een van de belangrijkste spelers van Manchester United. Hij werd vier keer uitgeroepen tot speler van het jaar bij de club.

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Voor Mauricio Pochettino wacht nu een belangrijke beslissing. Blijft hij vertrouwen geven aan Lammens of krijgt reservedoelman Karl Darlow zijn kans? The Sun stelt zich die vraag nadrukkelijk. De trainer verdedigde zijn doelman na de wedstrijd tegen Sporting, maar de druk blijft toenemen. De geschiedenis toont alvast twee mogelijke scenario's: Lammens kan zich herpakken zoals De Gea, maar moet vermijden dat zijn fouten zijn verdere carrière bij Manchester United gaan bepalen.