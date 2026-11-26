De supporters van KV Mechelen krijgen vlak voor de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge een vervelende verrassing te verwerken. Hoewel eerder werd aangekondigd dat de fans zaterdag vrij naar Brugge konden reizen, blijkt dat plots niet meer mogelijk. Er geldt namelijk toch een verplichte buscombi.

Dat zorgt voor frustratie bij Malinwa. Heel wat supporters hadden hun verplaatsing al geregeld en rekenden erop dat ze met de eigen wagen naar het Jan Breydelstadion konden trekken. Die plannen moeten nu alsnog worden aangepast.

Cercle Brugge biedt excuses aan

De verwarring is ontstaan door een menselijke fout bij Cercle Brugge. De Vereniging had KV Mechelen verkeerd geïnformeerd over de geldende regeling. Daardoor werd aanvankelijk gecommuniceerd dat supporters zonder verplichte busreis naar de wedstrijd konden komen.

Cercle heeft ondertussen zijn excuses aangeboden. KV Mechelen maakt duidelijk dat het de laattijdige wijziging betreurt. Om de supporters tegemoet te komen, krijgen de aanwezige Mechelse fans twee gratis drankjes. Bierpartner Estaminet neemt het eerste voor zijn rekening, terwijl Cercle Brugge een tweede drankje aanbiedt als compensatie.

Supporters kunnen hun geld terugkrijgen

Voor supporters die al een ticket kochten, maar door de gewijzigde voorwaarden niet meer willen meegaan, is er een oplossing. Zij kunnen hun toegangsbewijs kosteloos annuleren en krijgen het volledige bedrag terug. Daarvoor moeten ze vóór zaterdag een e-mail sturen naar de club.



Wie de verplaatsing toch wil maken, moet dus verplicht met een erkende supportersbus reizen. Zo krijgt de wedstrijd tegen Cercle Brugge al voor de aftrap een vervelend staartje voor de Mechelse achterban.