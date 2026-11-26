De Jupiler Pro League zorgde dit weekend andermaal voor heel wat doelpunten, opvallende prestaties en een pak kandidaten voor onze ploeg van de week. Wij gieten het in een overzicht, met een demonstratie voor Club Brugge en nog een paar andere mooie overwinningen en resultaten.

Nozawa redt een puntje voor zwak Royal Antwerp FC op bezoek bij Essevee

In doel hadden we verschillende opties dit weekend. Schenk liet van zich spreken met een nette prestatie tegen KAA Gent, inclusief een clean sheet en drie punten. Maar toch kiezen we voor de doelman van Royal Antwerp FC.

The Great Old werd een helft compleet weggespeeld door Zulte Waregem in de tweede helft. Die maakten een 0-2 achterstand nog goed richting 2-2, maar zonder Nozawa was dat een nederlaag geworden voor Antwerp. Hij pakte uit met veel goede reddingen, inclusief een strafschop van Ementa. Op die manier krijgt hij een nominatie in ons team van de week.

De wondergoal van Pupe, de assist van Sykes en Brugse verbroeding achterin

Over naar de defensie dan. Daar kunnen we niet naast Pupe, die met een doelpunt STVV een belangrijk punt bezorgde in de slotfase op bezoek bij Charleroi. Een geweldige Ross Sykes was dan weer matchwinnaar met een knappe assist namens Union SG op bezoek bij hekkensluiter KV Kortrijk.

Sabbe was een wervelwind op de rechtsachter bij Club Brugge. Hij maakt op die manier steeds meer indruk en dat is de scouts van de topploegen ook al lang niet meer ontgaan. En Geoffrey Kondo was dan weer de held bij Cercle Brugge op vrijdagavond al, inclusief clean sheet centraal achterin. Op de flank was ook Adedeji-Sternberg in een rol die de zijne niet per se is heel erg sterk.

Christian Brüls is en blijft een genie

Op het middenveld zagen we alweer een heerlijke Brüls heersen. Zeker op de eigen Freethiel liet hij dit seizoen al een paar keer zien dat hij nog steeds een briljante voetballer met gouden benen is. Jamie Roche gaf bij momenten lucht aan Kortrijk, al ging het finaal wel nog de boot in tegen Union SG.



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Tresoldi blijft incontournable in de spits

Naast Nicolo Tresoldi kunnen we sowieso niet, met alweer een knappe prestatie en twee extra goals tegen KV Mechelen - al speelde ook Eckert Ayensa een goede wedstrijd. We flankeren de aanvaller van Club Brugge met Ito van Genk en Abid van Standard, die ook beiden opvielen met een lekkere prestatie.

Onze ploeg van de 12e speeldag