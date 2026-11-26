Club Brugge ging in eigen huis zwaar onderuit tegen Liverpool: 0-3. Een maatje te groot? Zeker geen schande dat blauw-zwart eens een wedstrijd verliest in de Champions League en met 9 op 15 staan ze nog steeds dichter bij de top-8 dan bij de 25e plaats. Maar er was wel één zinnetje dat bij Marc Degryse voor ontstemming zorgde.

Ivan Leko sprak na de wedstrijd onder meer over de budgetten en de grote verschillen daarin tussen Club Brugge en Liverpool. En daarna ging hij ook meteen door op die zaak, met oog op de wedstrijden die nog moeten gaan komen.

Op papier heeft Club Brugge volgens Ivan Leko geen kans tegen Napoli & co

“Op papier hebben we geen enkele kans als je de budgetten ziet van Napoli, Stuttgart en Bodø/Glimt", klonk het bij de coach van Club Brugge. Dat ging er niet in bij Marc Degryse, die het een nogal zwakke move vond van de coach van blauw-zwart.

“Bart Verhaeghe heeft een soortgelijk antwoord de voorbije jaren al dikwijls gebruikt. Dat Club in de Champions League in principe nooit een kans heeft", ergerde Marc Degryse zich in Het Laatste Nieuws blauw aan die uitspraak van Ivan Leko en Bart Verhaeghe.

En wat dan in de Jupiler Pro League?

"Wel, omgekeerd is dat ook zo. Je moet dat dan ook zeggen als je tegen pakweg Mechelen, Kortrijk of Zulte Waregem speelt. Maar dat zeggen ze bij Club dan niet. Stop dus met die vergelijking te maken. Je hebt altijd een kans", is hij standvastig.

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Die communicatie? “Daar stoor ik me al jaren aan bij Club Brugge", is Degryse wel héél erg streng voor blauw-zwart. Het is ook niet zo dat ze bij blauw-zwart niet geloven iets te kunnen rapen in Napoli of zeker thuis tegen Bodo/Glimt, wel integendeel - ook de spelers hebben nog het volste geloof.