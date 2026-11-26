Relebohile Mofokeng is uitgeroepen tot Speler van de Maand oktober in de Jupiler Pro League. In een korte video van Union Saint-Gilloise blikte hij terug op het moment dat hem sinds zijn komst naar Brussel het meest is bijgebleven: de Europese zege in Plzen.

Na twaalf speeldagen staat Union Saint-Gilloise opnieuw aan de leiding in de competitie. De Brusselaars tellen één punt meer dan Club Brugge en mengen zich andermaal nadrukkelijk in de titelstrijd. Ook individueel vallen enkele spelers van de landskampioen in de prijzen.

Zo werd Relebohile Mofokeng verkozen tot Speler van de Maand oktober in de Jupiler Pro League. De Zuid-Afrikaan kreeg zijn onderscheiding op training, maar legde de verdienste meteen bij zijn ploegmaats. Volgens hem is het veeleer een prijs voor de hele groep.

Mofokeng deelt de eer met zijn ploegmaats

"Dit is eigenlijk de ploeg van de maand", liet Mofokeng verstaan. De aanvaller profiteerde in een video op de officiële kanalen van Union ook van de gelegenheid om terug te kijken op zijn mooiste wedstrijd sinds zijn komst naar de club.

Europese avond in Plzen blijft hem bij

Mofokeng koos zonder twijfelen voor zijn Europa League-debuut, toen Union met 0-3 ging winnen op het veld van Viktoria Plzen. Het was niet alleen zijn eerste optreden in de competitie, hij vond die avond ook meteen de weg naar doel.

"Ik zou mijn eerste wedstrijd in de Europa League zeggen. Als kind droom je ervan om in Europa te spelen: in de Europa League of de Champions League. Toen ik voor het eerst zo'n wedstrijd speelde, belde ik mijn ouders om te zeggen dat het de beste match van mijn leven was. Het was mijn eerste keer in de Europa League en ik scoorde. Dat moment zal ik nooit vergeten", vertelde Mofokeng.



