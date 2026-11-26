De Europa League-wedstrijd tussen Besiktas en Hapoel Beer Sheva is volledig overschaduwd door politieke spanningen en rellen. Voor de aftrap weigerden de spelers van de Turkse club hun Israëlische tegenstanders een hand te geven. Ook op de tribunes en buiten het stadion liep de situatie helemaal uit de hand.

Om veiligheidsredenen moest Besiktas zijn Europese thuiswedstrijd afwerken in het Georgische Batumi in plaats van Istanbul. De onvrede daarover was duidelijk zichtbaar. Supporters ontrolden een spandoek met de boodschap dat onrechtvaardigheid aan de kaak gesteld moet worden.

#BJKvHBS Beşiktaş taraftarına saldiran İsrail destekcisi Gürcü polis , Beşiktaş taraftarından dayak yiyor https://t.co/GHKuQyf0io — Vortex (@Vortexistan) November 26, 2026

Na het afspelen van de Europa League-hymne volgde een opvallend moment. De spelers van Besiktas weigerden de hand te schudden van hun tegenstanders. Ook aanvoerder Orkun Kökçü, die in Nederland werd geboren, negeerde zijn Israëlische collega Miguel Vitor.

Palestijnse vlag leidt tot harde confrontatie

Tijdens de wedstrijd escaleerde de situatie op de tribunes. Een man die een Palestijnse vlag toonde, werd hardhandig aangepakt door de lokale politie. Dat leidde tot een confrontatie waarbij ook andere supporters betrokken raakten. De ordediensten zetten traangas en wapenstokken in.





#SONDAKİKA | Gürcü polisi, bir Beşiktaş taraftarına yumruk atarak bayılttı. https://t.co/I0DGfa4WVb — Türkçe Gündem (@turkcegundemtr) November 26, 2026

Ook verschillende Besiktas-supporters kwamen daarbij in de problemen. Een fan werd zo zwaar toegetakeld dat hij hevig bloedde en naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Niet alleen in het stadion, maar ook daarbuiten bleef de sfeer bijzonder grimmig.

Turkse topclubs steunen Besiktas

De gebeurtenissen lokten ondertussen ook reacties uit bij andere Turkse topclubs. Trabzonspor, Galatasaray, Basaksehir en Fenerbahçe spraken hun steun uit voor Besiktas. Vooral Fenerbahçe was bijzonder scherp voor het optreden van de politie.

De club veroordeelde het volgens haar buitensporige geweld tegen supporters die hun solidariteit met het Palestijnse volk wilden tonen. Daarmee kreeg de onrust rond de wedstrijd ook een bredere weerklank binnen het Turkse voetbal.