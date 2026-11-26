De FIFA heeft donderdag bevestigd dat het doelwit is geworden van een cyberaanval. Hackers kregen toegang tot een beperkt aantal persoonlijke en professionele gegevens. De organisatie werkt samen met de bevoegde autoriteiten om het incident te onderzoeken.

De FIFA heeft donderdag bevestigd dat de wereldvoetbalbond slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Daarbij kregen hackers toegang tot persoonlijke en professionele gegevens van de internationale voetbalorganisatie.

"De FIFA bevestigt dat zij slachtoffer is geworden van een criminele cyberaanval, die heeft geleid tot ongeoorloofde toegang tot een beperkt aantal persoonlijke en professionele gegevens", verklaarde een woordvoerder aan het Duitse persagentschap dpa.

Onderzoek loopt, details blijven voorlopig uit

De FIFA zegt nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten om duidelijkheid te krijgen over de feiten. Welke techniek de aanvallers gebruikten en over welke gegevens het precies gaat, maakte de bond niet bekend.

Volgens informatie van dpa houdt de cyberaanval geen verband met het afgeblazen plan om de rechten van het WK aan investeerders te verkopen.

FIFA spreekt zich scherp uit over privacyschending



De wereldvoetbalbond veroordeelt "met de grootste klem" het illegaal verkrijgen en publiceren van informatie, vooral wanneer het om persoonsgegevens gaat. Volgens de FIFA vormen zulke praktijken een ernstige inbreuk op de privacy en kunnen ze grote gevolgen hebben voor de betrokken personen.