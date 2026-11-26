Donderdag wordt opnieuw een belangrijke dag voor het Belgisch voetbal. Vier teams kunnen een stap doen richting de volgende ronde in de Europa League respectievelijk Conference League. En u hoeft daar niets van te missen. Al zal het wel wat puzzelen worden.

Vier ploegen komen in actie op donderdagavond en dus wordt het een pittige avond voor de Belgen. En ook voor de Belgische televisiekijker en voetbalminner die zoveel mogelijk van de Belgische actie zou willen te zien krijgen.

Union SG en Anderlecht op Sporza

Voordeel: Union SG krijgt weinig concurrentie. Zij spelen om 18.45 uur al tegen Lech Poznan en die wedstrijd kan u dus sowieso bekijken. Rond 21 uur wordt het met Hajduk Split - STVV, KAA Gent - Rode Ster Belgrado én OFI Kreta - Anderlecht iets drukker.

De match van Union SG is te zien op Sporza, al zal het ook daar even puzzelen worden. De match begint op Canvas, maar door nieuwsprogramma's rond 20 uur zal er moeten overgeschakeld worden naar het kanaal van Ketnet.

STVV en KAA Gent op Play Sports

De match van Anderlecht zal dan weer ook te zien zijn op Sporza en daarvoor kan je de hele avond terecht op Canvas. Rest de vraag: wat met de Conference League? Daarvoor moet u naar de kanalen van Play Sports én een abonnement hebben.

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STVV zal op Play Sports 5 zitten, KAA Gent dan weer op Play Sports 4. Zappen tussen beide matchen is een optie en er zal ook opnieuw een Eurotrip zijn. Wat doen onze Belgische ploegen in Europa? U hoeft er alvast weinig van te missen.