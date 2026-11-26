Matisse Samoise staat opnieuw aan de aftrap bij KAA Gent. De flankspeler begint verrassend als rechterwingback en maakt zo zijn eerste minuten voor de A-ploeg sinds eind december. Het is een bijzonder moment voor de 24-jarige Buffalo, die een zware blessure achter de rug heeft.

Een misstap met zware gevolgen

Op 27 december 2025 liep het tegen Westerlo helemaal mis. Samoise probeerde op de rechterflank een actie te maken, maar verstapte zich daarbij ongelukkig.

Hij scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en moest in tranen en ondersteund door de stafleden het veld verlaten.

Een scan bevestigde de ernst van de blessure. Begin januari werd Samoise geopereerd door dokter Pieter Byn. AA Gent hield toen rekening met een revalidatie van ongeveer negen maanden. De flankspeler werkte vervolgens maandenlang aan zijn herstel en kon in september opnieuw wedstrijdritme opdoen bij Jong AA Gent.

Meer dan 150 wedstrijden voor de Buffalo's

Zijn eerste officiële speelminuten na 252 dagen volgden bij Jong Gent tegen de RSCA Futures. Nu krijgt hij dus opnieuw zijn kans bij de hoofdmacht. Samoise is al jarenlang een vaste waarde en heeft inmiddels meer dan 150 officiële wedstrijden voor KAA Gent gespeeld.



Het Gentse jeugdproduct is daarmee opnieuw een optie voor Rik De Mil. Dat hij meteen aan de aftrap verschijnt, is een mooie beloning na een lange en lastige revalidatie. Hyllarion Goore begint daardoor op de bank.