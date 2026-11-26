Hein Vanhaezebrouck heeft na de 0-3-nederlaag van Club Brugge tegen Liverpool een opvallende analyse gemaakt van de tweede tegengoal. Daarbij nam hij Mamadou Diakhon in bescherming, hoewel de flankaanvaller met balverlies aan de basis lag van de 0-2. Volgens de voormalige Gent-coach waren er nog verschillende andere spelers die in de fout gingen.

Diakhon speelde tegen Liverpool opnieuw geen overtuigende wedstrijd. De jonge aanvaller slaagde er nauwelijks in om zijn rechtstreekse tegenstander uit te schakelen en was aanvallend weinig bepalend. Ook bij de tweede tegengoal liep het mis toen hij een verkeerde pass richting het centrum verstuurde.

Niet alleen Diakhon ging in de fout

Toch vindt Vanhaezebrouck het te gemakkelijk om de volledige verantwoordelijkheid bij de Fransman te leggen. "Ik vind het ook heel streng om Diakhon daar als enige schuldige aan te wijzen. Ik ben zelf ook al vrij streng geweest voor hem omwille van zijn geringe bijdragen in wedstrijden en dan ook nog eens dat vertrekken op training", klonk het in Het Nieuwsblad.

Volgens Vanhaezebrouck hadden ook zijn ploegmaats alerter moeten reageren op die slechte pass. Diakhon probeerde zijn eigen fout nog recht te zetten, maar werd in het duel opzijgezet door Ngumoha. Toch was er nog iets aan te doen

Ook de rest van de verdediging krijgt kritiek

Club Brugge had namelijk nog voldoende spelers achter de bal om de situatie op te lossen. "Maar dan is Club Brugge nog met vijf tegen vier van Liverpool. Dat is nog altijd geen reden om dan een doelpunt weg te geven", analyseerde Vanhaezebrouck. Ook de reactie van Potts kon hem niet overtuigen. Die probeerde de ruimte dicht te lopen, maar ging voor een tackle en miste de bal.

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Volgens Vanhaezebrouck was Potts beter recht gebleven en blijven doorlopen. Zelfs daarna stonden er nog drie Brugse verdedigers in de zestienmeter. Florian Wirtz maakte het uiteindelijk met een schitterende trap via de paal af. Diakhon maakte dus een fout, maar volgens Vanhaezebrouck mocht Club Brugge die situatie nooit meer uit handen geven.