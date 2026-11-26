Jérémy Doku wordt de laatste dagen in verband gebracht met een verrassende transfer naar Bayern München. De Duitse topclub, waar Vincent Kompany aan het roer staat, zou interesse hebben in de Rode Duivel. Maar die geruchten worden nu stevig tegengesproken.

Doku ligt nog onder contract bij Manchester City en is er een belangrijke speler. Toch doen er in Duitsland verhalen de ronde over een mogelijke overstap naar Bayern. Een hereniging met zijn landgenoot Kompany spreekt natuurlijk tot de verbeelding, maar voorlopig lijkt daar weinig van aan.

Tavolieri spreekt geruchten tegen

Transferexpert Sacha Tavolieri heeft op X duidelijk gereageerd op de berichten. Volgens zijn informatie is er momenteel helemaal niets aan de hand tussen Doku en de Duitse recordkampioen.

"Op dit moment speelt er absoluut niets tussen Jérémy Doku en Bayern München. De Rode Duivel is voor honderd procent een speler van Manchester City", klinkt het. Daarmee spreekt Tavolieri de recente transfergeruchten nadrukkelijk tegen.

Geen concrete toenadering van Bayern

Het nieuws betekent dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn voor concrete onderhandelingen over een transfer. Hoewel Kompany en Doku elkaar goed kennen uit hun Belgische verleden, is er volgens Tavolieri momenteel geen sprake van een mogelijke overstap.



Voorlopig blijft de toekomst van Doku dus gewoon bij Manchester City liggen. De flankaanvaller liet zich deze week nog gelden tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, waarin hij als invaller indruk maakte. Of Bayern in de toekomst alsnog belangstelling zal tonen, valt niet uit te sluiten. Maar van een nakende transfer lijkt momenteel geen sprake.