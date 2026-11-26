De Belgische U17 hebben donderdag een indrukwekkende prestatie neergezet op het wereldkampioenschap. De jonge Duivels maakten brandhout van Nieuw-Zeeland en wonnen met maar liefst 0-6. Vooral in de eerste helft was het verschil tussen beide ploegen enorm. Dankzij de ruime overwinning stoot België als tweede in zijn poule door naar de volgende ronde.

Bondscoach Sven Vermant had zijn basiself op verschillende plaatsen gewijzigd voor de laatste groepswedstrijd. Die keuzes pakten uitstekend uit. Al na drie minuten kopte Preben Blondeel België op voorsprong. Het bleek het begin van een bijzonder eenzijdige wedstrijd, waarin de Belgische talenten hun tegenstander geen moment rust gunden.

België maakt er een doelpuntenfestival van

Matteo Soria verdubbelde na een kwartier de voorsprong op aangeven van Jelle Driessen. De spits van Club Brugge had de smaak meteen te pakken, want amper drie minuten later stond hij opnieuw op de juiste plaats. Nieuw-Zeeland kreeg een hoekschop niet weggewerkt en Soria profiteerde: 0-3.

Daar bleef het niet bij. In de 23e minuut haalde Moorthamer uit van afstand en vloog ook de vierde Belgische treffer binnen. Nog voor de rust zorgde Kiyan Achahbar voor de 0-5. De aanvaller van Genk dribbelde zich knap vrij in het strafschopgebied en werkte beheerst af. De wedstrijd was bij de pauze al volledig beslist.

Jelle Driessen zet kroon op het werk

Na de rust kreeg ook Djibril Gbemou van Standard zijn kans. De jonge Duivels hadden hun schaapjes al op het droge, maar wilden de score nog verder uitdiepen. Jelle Driessen, die eerder al drie doelpunten had voorbereid, zorgde uiteindelijk zelf voor het zesde Belgische doelpunt. De middenvelder van Genk haalde in de 51e minuut uit van aan de rand van het strafschopgebied en schilderde de bal prachtig in de linkerbovenhoek.



Het werd meteen ook de eindstand: 0-6. België sluit de groepsfase zo af op de tweede plaats, achter Mali, dat met een perfecte negen op negen groepswinnaar werd. De jonge Duivels mogen zich daardoor opmaken voor de volgende ronde van het WK U17. Met zes doelpunten en een overtuigende teamprestatie hebben ze alvast het nodige vertrouwen getankt voor het vervolg van het toernooi.