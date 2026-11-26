AA Gent heeft een belangrijke overwinning tegen Rode Ster Belgrado niet over de streep kunnen trekken. De Buffalo’s leken dankzij een heerlijke goal van Tiago Araújo lange tijd op weg naar de drie punten, maar moesten in de slotfase toch nog een gelijkmaker slikken: 1-1.

De bezoekers begonnen het best aan de wedstrijd en drukten Gent meteen achteruit. De Serviërs kregen verschillende mogelijkheden, maar botsten op een alerte Davy Roef. Ook Siebe Van der Heyden kreeg al vroeg geel.

Araújo zorgt voor Gentse voorsprong

Tegen de gang van het spel in sloeg Gent op het halfuur toe. Een half weggewerkte bal belandde bij Tiago Araújo, die van aan de rand van de zestien heerlijk uithaalde. Zijn knal verdween staalhard in doel. Even later leek Abdelkahar Kadri zelfs voor de 2-0 te zorgen, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

Rode Ster bleef daarna aandringen en Roef moest meermaals tussenkomen om zijn ploeg overeind te houden. De doelman hield onder meer Abu Fani en Kostov van een doelpunt. Gent mocht dan ook tevreden zijn dat het met een 1-0-voorsprong de rust haalde.

Roef kan Gent niet blijven redden

Ook na de pauze bleef Rode Ster de bal opeisen. Gent werd teruggedrongen en kwam nauwelijks aan aanvallen toe. Sonko kreeg wel nog een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar zijn poging ging net naast. Ook een afstandsschot van Delorge leverde niets op.

Aan de overkant bleef Roef belangrijk. Hij voorkwam met een uitstekende ingreep dat Lucic alleen op hem kon afgaan en tikte later ook een gevaarlijke vrije trap over de lat. Toch moest hij zich vijf minuten voor tijd gewonnen geven. Matej Gashtarov haalde van ver uit en zag zijn schot in doel verdwijnen: 1-1.





Zo blijft AA Gent achter met een bijzonder zuur gevoel. De Buffalo’s leken lange tijd een knappe overwinning tegen de Servische topclub te pakken, maar werden in de slotfase alsnog bijgehaald. Ook de terugkeer van Matisse Samoise in de basis, voor het eerst bij de A-ploeg sinds zijn zware kruisbandblessure, kon de avond geen extra glans geven.