Er is deze week opnieuw heel wat te doen over de letter en de geest van het reglement. Zo had Beveren nooit een rode kaart moeten krijgen in de wedstrijd tegen KAA Gent voor een fout van Arno Verschueren. Filip Joos ging wel heel ver in zijn oordeel.

Hendrik Van Crombrugge opende in 90 Minutes de debatten over De Buffalo’s: “KAA Gent heeft geen superbrede kern en dat is hun probleem. Hun drie nieuwkomers die een enorm verschil gingen maken zijn allemaal uitgevallen ondertussen. Drie spelers met directe impact.”

Filip Joos pikte meteen in: “Komaan, dat is gewoon de ploeg van vorig jaar op dit moment. In de geest van dat ze dat zelf ook weten dat ze terug op aarde zijn neergedaald. Ze voelen zich terug de ploeg van vorig seizoen: een ploeg die ook moeilijk scoort.”

Geen rode kaart voor Beveren volgens Filip Joos

“Beveren speelde overigens ook goed in de tweede helft en de zege is zeker niet gestolen. En die rode kaart? Neen, dat was geen rode kaart. Wanneer gaat een scheidsrechter beseffen dat als hij excuses maakt om rood te geven, hij geen rood moet geven. Je bent baas, je kan nadenken en je kan altijd anders dan de regelneef te zijn.”

Waarop hij helemaal los ging in 90 Minutes: “Het is hetzelfde als Club Brugge dat in beroep gaat om die extra punten te pakken tegen Anderlecht. Doe dat niet, denk na. De impact was er niet, wat er met Anderlecht zal gebeuren is onze zaak niet, dus wij willen die twee punten niet.”

Oordelen naar de geest en niet naar de letter

“Durf naar de geest te oordelen en niet naar de letter. En ze doen het enkel als het hun goed uitkomt, naar de letter oordelen. Het is de kant dat de maatschappij uitschuift. Hoe kan je u als arbiter laten degraderen tot een uitvoerder van een reglement waarvan je weet dat het er eigenlijk niet in past.”





“Politierechter D’Hondt zei ooit dat zijn job de ongelijke bestraffing van gelijke feiten was. Dat is een rechter. Een vrederechter – wat meest bij een scheidsrechter aanleunt – moet nadenken over situaties. Die denken na.”