Lierse heeft zich verzekerd van de komst van Arnaud Dobbels. De 21-jarige doelman wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Zulte Waregem. De transfer werd donderdag door beide clubs officieel aangekondigd en kwam er door de uitzonderlijke blessureproblemen onder de Lierse-doelmannen.

De Pallieters kregen van de bevoegde instanties een uitzondering om buiten de reguliere transferperiode een extra keeper aan te trekken. Verschillende doelmannen vielen de voorbije periode geblesseerd uit, waardoor trainer Arno Van Den Abbeel dringend versterking nodig had.

Dobbels wacht nog op debuut bij Essevee

Voor Dobbels betekent de overstap een kans om ervaring op te doen op een hoger niveau. De jonge doelman kwam bij Zulte Waregem nog niet in actie voor de eerste ploeg, maar zat dit seizoen wel al zes keer op de bank. Bij de jeugdploegen van Essevee verzamelde hij ondertussen veertig wedstrijden.

Bij Lierse zal hij proberen zijn kans te grijpen en de concurrentie onder de lat aan te gaan. De uitleenbeurt loopt tot het einde van het huidige seizoen. Voor Zulte Waregem is het tegelijk een mogelijkheid om zijn jonge doelman elders speelminuten te laten verzamelen.

Lierse wil weg uit de onderste regionen

Sportief kan Lierse de extra versterking goed gebruiken. De club staat momenteel tiende in de Challenger Pro League met elf punten uit tien wedstrijden.



Met Dobbels erbij krijgt de technische staf alvast een extra optie om de keepersproblemen op te vangen tijdens de rest van het seizoen.