Vincent Kompany stond zichtbaar aangeslagen na de nederlaag van Bayern München in Lille, maar van berusting was geen sprake. De Belgische coach wil snel weer een zegereeks opbouwen.

Na een reeks problemen achter de schermen liep Bayern München woensdag in Lille tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan in de Champions League. Door de eerder verloren punten blijven de Duitsers voorlopig steken op de twaalfde plaats in het klassement.

Toch weigert Vincent Kompany te panikeren. "Deze Champions League-campagne wordt vandaag niet beslist", reageerde hij na afloop. "PSG had onder deze nieuwe formule voordien zelfs nooit de top acht gehaald en won toch twee keer de Champions League. Ik wil niets verbloemen, maar de Champions League wordt niet vandaag beslist. Natuurlijk doet een nederlaag altijd pijn."

Kompany zag een sterke eerste helft van Bayern

De ex-Rode Duivel maakte in zijn analyse een duidelijk onderscheid tussen beide helften. "De eerste helft was goed. We hadden het eigenlijk niet veel beter kunnen doen. Uiteraard waren er details: onze bezetting in het strafschopgebied en momenten waarop we misschien sneller een voorzet hadden kunnen geven."

"We kregen ook een grote kans via Konrad, die alleen tegenover de doelman kwam. Er zijn dus zeker positieve zaken die we uit deze wedstrijd kunnen meenemen, vooral uit de eerste helft. Maar het resultaat was vandaag natuurlijk het voornaamste", aldus Kompany.

Ritme verdween na rust tegen Lille

Na de pauze zag de trainer zijn ploeg veel minder overtuigend voor de dag komen. "We vonden ons ritme gewoon niet meer terug. Daardoor heb je niet dezelfde vrijheid en ruimte om te voetballen zoals je wilt en om de wedstrijd zonder problemen uit te spelen. We hebben het geprobeerd. Het heeft niets met energie of iets dergelijks te maken, daar zit geen verborgen boodschap achter."





Over de tweede tegentreffer was Kompany wel duidelijk: "Die had uiteraard nooit mogen vallen. Maar ik ken zulke situaties uit ervaring. Ik weet wat dit nu betekent." Vincent Kompany wil dat Bayern snel reageert. "Het gaat om momentum en strijdlust."

"We moeten opnieuw winnen en daarop voortbouwen: niet één keer, maar twee, drie, vier keer. Zo moeten we de machine weer op gang krijgen. Er zijn geen excuses. Dit is gewoon de realiteit en we moeten als groep bij elkaar blijven. Soms moet je de strijd omarmen en de uitdaging recht in de ogen kijken", besloot de Bayern-coach. De komende weken zal het dus beter moeten, zoveel is duidelijk.