LIVE SPEELDAG 13: STVV in een bijzonder truitje en met 195 VIPS

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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 13 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.