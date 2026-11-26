Live. Transfernieuws 26/11: Supporters Liverpool willen Bruggeling in huis halen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Al zijn miljoenen meer dan waard: Tresoldi doet straffer dan Tolu, Dolberg & co
De strijd om de Gouden Stier is na een dikke derde van het seizoen zeker nog niet gestreden. Met Nicolo Tresoldi staat er wel al een speler op tien doelpunten. En hij werd vooraf ook al voorspeld als de grote winnaar van de Gouden Stier. (Lees meer)
Supporters Liverpool willen Bruggeling in huis halen
Liverpool kwam met 0-3 winnen op bezoek bij Club Brugge. Sommer en Diakhon gingen in de fout, maar er was ook wel wat nieuws te melden over Joaquin Seys. Die speelde andermaal een berensterke wedstrijd en dat is ook de supporters van Liverpool niet ontgaan.
Ook al deden hun backs het deze keer zelfs ook prima, toch willen ze er Seys heel graag bij. X, Instagram en Facebook ontploften woensdagavond bij elke tackle of balontzetting die Seys deed. "We moeten hem gaan halen", was iedereen quasi unisono. Seys heeft al langer verschillende topclubs achter zich aan, maar ook hij mag deze winter niet vertrekken.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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