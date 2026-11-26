De Belgische beloften kennen hun tegenstanders op het EK Onder 21 van 2027. De Jonge Duivels komen in groep D uit tegen Duitsland, Nederland en Noorwegen.

De Jonge Duivels weten welke hindernissen ze moeten nemen op het EK Onder 21 van 2027. België werd als een van de vier landen in pot vier ingedeeld en kon daardoor niet rekenen op een eenvoudige loting.

In die laatste pot zaten naast België ook Tsjechië, Servië en Albanië. De Belgische beloften waren dus zeker van een tegenstander uit elk van de drie hoger gerangschikte potten.

Duitsland en Nederland als stevige tegenstanders

De loting koppelde België in groep D aan Duitsland, Nederland en Noorwegen. Vooral de affiches tegen de Duitsers (met Nicolo Tresoldi) en de Nederlanders springen meteen in het oog. Het belooft een aantrekkelijke, maar bijzonder veeleisende groepsfase te worden voor de ploeg van de Jonge Duivels.

Alleen de eerste twee landen van elke groep plaatsen zich voor de kwartfinales. België zal dus meteen sterk voor de dag moeten komen om door te stoten naar de knock-outfase.

België plaatste zich als groepswinnaar

Het EK vindt plaats van 16 juni tot en met 3 juli 2027. De Belgische beloften verzekerden zich op 6 oktober van hun ticket dankzij een 0-0-gelijkspel tegen Denemarken.





België sloot zijn kwalificatiegroep af op de eerste plaats, met één punt meer dan Oostenrijk. In de potindeling kreeg het gezelschap van Spanje, Duitsland, Engeland en Portugal in pot één. Frankrijk, Italië, Nederland en Kroatië vormden pot twee, terwijl Polen, Griekenland, Finland en Noorwegen uit pot drie kwamen.