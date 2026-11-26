Het laatste woord is nog niet gezegd over Mamadou Diakhon. Ook tegen Liverpool liet hij andermaal geen onuitwisbare indruk na. Wel integendeel: zijn balverlies leidde de 0-2 in. Zo speelt hij zich zeker niet in de harten van het blauw-zwarte publiek of coach Ivan Leko, dat moge duidelijk zijn.

Er was dit seizoen al wel wat te doen over Mamadou Diakhon, die een erg grillig parcours aan het afleggen is bij Club Brugge. Hij vertrok al eens op training en dat was niet naar de zin van Leko en het bestuur, waarop hij een selectie miste.

Langdurig naar de B-kern werd hij uiteindelijk niet gestuurd, maar tot op heden kreeg hij nog niet al te veel kansen om zich opnieuw te lanceren. En als hij dan eens mag invallen door de blessure van Virgili onder meer, dan maakt hij bovendien nog niet eens indruk.

Marc Degryse is heel streng voor Mamadou Diakhon

Marc Degryse was al streng in zijn eerste analyse bij VTM na de nederlaag tegen Liverpool, maar deed er enkele uren later nog een schepje bovenop. "Ik vind het heel raar dat hij mocht inkomen en invallen tegen Liverpool."

"Waarom? Virgili zat op de bank ... Waarom breng je hem dan niet in? Die ligt toch in een hogere schuif, of was hij nog niet fit? Is het van moeten en zet de club ondertussen Leko onder druk? Of is het omdat Virgili niet fit is?"

Is een uitleenbeurt een oplossing voor Diakhon?

Club Brugge investeerde negen miljoen euro in Diakhon en hem niet meer laten spelen kan kapitaalsvernietiging zijn. "Leko zei dat hij veel zou moeten doen om zich terug in de harten te spelen. Dat zal nu toch niet gelukt zijn ...", aldus Degryse in de HLN Voetbalpodcast.



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Het Brugse publiek morde en floot hem bij momenten zelfs uit. Of een uitleenbeurt een oplossing kan zijn? "Ja, ik zou dat toch proberen. Die jongen die bij Club NXT speelt - Koren - speelde heel goed in de Youth League. Ik zou hem dan brengen, hij heeft een enorm potentieel. Het heeft gevolgen voor Diakhon ook, hij heeft nu geen vertrouwen. Hem uitlenen zou een oplossing kunnen zijn."